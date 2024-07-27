Bitlis'te Kaçak Tütün ve Silah Ele Geçirildi

Bitlis'te Kaçak Tütün ve Silah Operasyonu

Bitlis'te düzenlenen bir operasyonda, 1100 kilogram kaçak tütün ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir zanlı gözaltına alındı.

Valilik Açıklaması

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Çalıdüzü köyünde tespit ettikleri şüphelinin, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet ettiği belirtildi.

Operasyon Detayları

Operasyon sırasında köyde yapılan aramalarda, şüphelinin evinde 1100 kilogram kıyılmış tütün, 2400 adet doluma hazır boş makaron, birkaç terazi, 2 ruhsatsız av tüfeği, 26 av tüfeği fişeği ve bir tüfek dürbünü ele geçirildi.

Zanlı, gözaltına alınarak, gerekli işlemler için jandarma birimlerine teslim edildi.

Bitlis'te evinde 1100 kilogram tütün ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilen zanlı yakalandı.