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Bitlis'te Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Açılış Töreni Düzenlendi

Bitlis'te düzenlenen törende, Çevre Bakanı Murat Kurum ve Kiler Holding Başkanı Vahit Kiler yatırımları ve istihdamı vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 17:32
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 17:32
Bitlis'te Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Açılış Töreni Düzenlendi

Bitlis'te Yatırımların Coşkulu Açılışı

Bitlis'te, Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bölgedeki önemli projelerin hayata geçirildiğini belirtti.

Bakan Kurum'dan Önemli Açıklamalar

Murat Kurum, Bitlis'te Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşanan seferberliğe dikkat çekti. "Bugün 76 bin yeni yuva inşa ettiysek, bu Bitlislilerin ve Türkiye'nin dua ve destekleri sayesinde oldu," dedi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yapılan yatırımlara değinerek, "Bitlis, tarihine ve kültürel mirasına yeniden kavuşuyor," ifadesini kullandı.

Kiler Holding'den Yenilikçi Yatırım

Kiler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Kiler, ülkede 22 yıl içinde pek çok sektörde önemli yatırımlar yapıldığını belirtti. 85 milyon dolara mal olan yeni iplik fabrikasının, Türkiye'nin en büyük iplik üretim tesisi olacağını ve 400 kişiye istihdam sağlayacağını kaydetti.

Geleceğe Doğru Adımlar

Kurum, "Bitlis'in turizm ve ekonomisinin güçlenmesi için gece gündüz çalışıyoruz." diyerek yatırımcıları ve yerel halkı bir araya getiren bu projelerin önemini vurguladı. Kiler ise tesisin çevresel duyarlılığına dikkat çekti ve enerji ihtiyacının yenilenebilir kaynaklarla karşılanacağını açıkladı.

Bölgede yapılan yatırımlar, yerel istihdamı artırmakla birlikte, Bitlis'in geleceği adına da büyük bir öneme sahip. Bu tür projelerin devam etmesi, vatandaşların ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacaktır.

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