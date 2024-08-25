Bitlis'te Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Töreni

Bitlis'te Yeni Bir Yatırım Dönemi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bitlis'te gerçekleşen "Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni"nde önemli mesajlar verdi.

Huzur ve Güven Ortamı

Yılmaz, yaptığı konuşmada, "Huzur ve güven ortamını sağlamamız, vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmakta ve yaşam kalitesini artırmaktadır. Bu durum, bölgenin yatırım potansiyelini de iyileştiriyor," ifadelerini kullandı.

Yatırımların Önemi

Yılmaz, açılışını yaptıkları tesislerin Bitlis'e, Türkiye'ye ve millete hayırlı olmasını dileyerek, "Bu tesisler sizlerin ve çalışanların eserleridir. Yıllar boyunca yapılamayan hizmetlerin bu dönemde gerçekleşmesi bizim için büyük bir kazançtır," şeklinde konuştu.

Eşit Hizmet Anlayışı

Bölgedeki değişim için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu zihniyetin temeline vurgu yapan Yılmaz, "Batı'da ne varsa doğuda da o olacak, kuzeyde ne varsa güneyde de o olacak. Biz bir olacağız, beraber olacağız," dedi.

Yatırımların Sebebi: Huzur

Özel sektör yatırımlarının artışına dikkat çeken Yılmaz, bunun arkasındaki nedenin huzur ve güven ortamı olduğunu belirterek, "Huzur ve güvenin olmadığı yerde özel sermayenin yatırım yapmasını bekleyemeyiz. Tüm bu yatırımlarda liderliğiyle Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum," diyerek sözlerini tamamladı.