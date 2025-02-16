Bitlis'te Kapalı 49 Köy Yolunun Ulaşımı İçin Yoğun Çalışmalar Devam Ediyor

Bitlis'te kış şartları nedeniyle kapalı kalan köy yolları için 50 iş makinesi ve 75 personelle çalışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 12:14
Bitlis'te Kapalı 49 Köy Yolunun Ulaşımı İçin Yoğun Çalışmalar Devam Ediyor

Bitlis'te Karla Mücadele Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor

Bitlis'te İl Özel İdaresi ekipleri, etkili olan kar yağışının ardından kapanan köy yollarının açılması için yoğun bir şekilde çalışıyor. Kentte iki gün önce başlayan kar yağışı sonucu kapalı kalan köy yollarında, 50 iş makinesi ve 75 personel ile yol açma çalışmaları sürdürülmektedir.

Ekipler Zor Şartlarda Görev Yapıyor

Kırsal alanlarda zorlu koşullar altında çalışan ekipler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için özveriyle çaba göstermektedir. İl Özel İdaresi Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Kentte kar yağışı nedeniyle kapanan 219 köy yolundan 170'ini açtık.” ifadelerini kullandı.

24 Saat Esaslı Çalışmalarla Hızla İlerliyoruz

Aşit, yol açma çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, “Yağış başladığı andan itibaren sahada aktif olarak çalışıyoruz. 24 saat esaslı çalışmalar yapmaktayız. Köylerimizin yollarını en hızlı şekilde açmak için mücadele ediyoruz.” dedi.

Vatandaşlar Ekiplerden Memnun

Yayalar köyü sakinlerinden Cindi Karayel, köylerinin ulaşımının sağlandığını belirterek, “Köyümüzün merkeze uzaklığı 50 kilometreden fazla. Yolumuz en çok bir gün kapalı kalıyor. Ekipler yolumuzu hemen açıyor. Devletimizden ve karla mücadele ekiplerinden Allah razı olsun.” şeklinde konuştu.

Bitlis'te İl Özel İdaresi ekiplerince karla mücadele ve yol açma çalışmaları devam ediyor.

Bitlis'te İl Özel İdaresi ekiplerince karla mücadele ve yol açma çalışmaları devam ediyor.

Bitlis'te İl Özel İdaresi ekiplerince karla mücadele ve yol açma çalışmaları devam ediyor.

Bitlis'te İl Özel İdaresi ekiplerince karla mücadele ve yol açma çalışmaları devam ediyor.

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