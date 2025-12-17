DOLAR
42,72 -0,06%
EURO
50,09 0,22%
ALTIN
5.934,32 -0,27%
BITCOIN
3.692.114,94 1,41%

Bitlis'te Kar: 35 Köy Yolu Kapandı, Eğitim 1 Gün Ara

Bitlis'te yoğun kar yağışı sonucu 35 köy yolu ulaşıma kapanırken, merkezde 5 cm, yüksek kesimlerde 10 cm kar kaydedildi; eğitime 1 gün ara verildi.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 10:49
Bitlis'te Kar: 35 Köy Yolu Kapandı, Eğitim 1 Gün Ara

Bitlis'te Kar: 35 Köy Yolu Kapandı, Eğitim 1 Gün Ara

Yoğun kar yaşamı olumsuz etkiledi

Bitlis’te dün başlayan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentte, kapanan köy yollarının açılması için il özel idaresi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olumsuz hava şartları nedeniyle Bitlis merkez ve Güroymak ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullar ile köy okullarında eğitime 1 gün ara verildi.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri kent merkezinde kar kalınlığının 5 santimetre, yüksek kesimlerde ise 10 santimetre olduğunu bildirdi.

BİTLİS'TE DÜN BAŞLAYAN KAR YAĞIŞI HAYATI DURMA NOKTASINA GETİRDİ.

BİTLİS'TE DÜN BAŞLAYAN KAR YAĞIŞI HAYATI DURMA NOKTASINA GETİRDİ.

BİTLİS'TE DÜN BAŞLAYAN KAR YAĞIŞI HAYATI DURMA NOKTASINA GETİRDİ.

İLGİLİ HABERLER

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta 3.5 Milyar TL'lik Tefecilik Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
2
Manisa Gördes'te Yangın: 1 Ölü, 2 Yaralı
3
Muş'ta Çek Suçundan Aranan Hükümlü Jandarma Operasyonuyla Yakalandı
4
Gençler Afrodisias’ta Tarihle Buluştu
5
Burdur'da halı saha kavgası kamerada: 1 kişi hastanelik
6
MIT Profesörü Nuno Loureiro Evinde Vurularak Öldürüldü
7
Karaman'da Jandarma Operasyonu: Ermenek'de Ruhsatsız Silahlar ve 1 Gözaltı

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi