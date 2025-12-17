Bitlis'te Kar: 35 Köy Yolu Kapandı, Eğitim 1 Gün Ara
Yoğun kar yaşamı olumsuz etkiledi
Bitlis’te dün başlayan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentte, kapanan köy yollarının açılması için il özel idaresi ekiplerince çalışma başlatıldı.
Olumsuz hava şartları nedeniyle Bitlis merkez ve Güroymak ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullar ile köy okullarında eğitime 1 gün ara verildi.
Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri kent merkezinde kar kalınlığının 5 santimetre, yüksek kesimlerde ise 10 santimetre olduğunu bildirdi.
