Bitlis'te kar esareti: Köy yolu kapandı mahsur kalanları ekipler kurtardı

Aşağıbalcılar köyü yolunda kar ve tipi yüzünden araçlarıyla sıkışan 10 kişi, Bitlis merkezden gelen ekipler tarafından kurtarıldı.

Bitlis'te kar esareti: Köy yolu kapandı mahsur kalanları ekipler kurtardı
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Yoğun kar yağışı Bitlis'te ulaşımı olumsuz etkiledi. Aşağıbalcılar köyü yolunda aynı aileden 10 kişi, 4'ü çocuk, yolda mahsur kaldı. Merkezden gelen ekipler, mahsur kalanları kurtardı.

İhbarı alan İl Özel İdaresi ekipleri, bölgeye giderek yolda sıkışanları kurtardı ve köye götürdü. İl Özel İdaresi Şantiye Şefi Nail Aşit, AA'ya, mahsur kalan ailenin durumunun iyi olduğunu belirtti.

kar-yağışı

BİTLİS'TE 4'Ü ÇOCUK 10 KİŞİ KAR NEDENİYLE YOLDA KALDI

Aşit, yolda sıkışan bir aileye ulaştıklarını söyledi. "Ekibimizle birlikte olay yerine gittik. Bir araçta aynı aileden 4'ü çocuk 10 kişi vardı. Onları kurtarıp evlerine bıraktık. Sorunsuz bir şekilde dönüyoruz. Emek veren herkese teşekkürler." dedi.

Aşağıbalcılar köyü yolunda kar ve tipi yüzünden araçlarıyla sıkışan aynı aileden 4'ü çocuk 10 kişi, Özel İdare ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Asya Deniz ve Ayşe Deniz, Özel İdare ekiplerine teşekkür ederek, köylerine gitmeye çalıştıklarını söyledi. Tatvan'da da Radar mevkiinde aracıyla mahsur kalan Muhammed Erem, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

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