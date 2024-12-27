Bitlis'te Kar Sebebiyle Mahsur Kalan 30 Kişi Kurtarıldı

Bitlis'in Mutki ilçesinde meydana gelen yoğun kar ve tipi, araçlarıyla yolda mahsur kalan 30 kişiyi zorlu bir durumda bıraktı. Dünden bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı, Bitlis merkez ve çevresinde ulaşımda aksamalara yol açtı.

Kavakbaşı beldesinin kara yolunun 10. kilometresinde bulunan iki araç, kar ve tipinin etkisiyle yolda kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla yardım talebinde bulundu.

Bunun üzerine, Karayolları ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, 2 saat süren yoğun çalışmanın ardından vatandaşlara ulaştı. Mahsur kalanların araçları güvenli bir şekilde çıkartılarak, yola devam etmeleri sağlandı.

Bitlis'in Mutki ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kalan 30 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Bitlis'in Mutki ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kalan 30 kişi ekiplerce kurtarıldı.