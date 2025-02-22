Bitlis'te Kar Yağışı Sonrası Jandarma Yardım Eli Uzattı

Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda kalan sürücülerin yardımına jandarma ekipleri koştu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte 3 gün önce başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Şehir merkezinde ulaşımın aksaması ve halkın güvenle yolculuk yapabilmesi için çalışan jandarma ekipleri, kırsal bölgelerde de olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kalan sürücülere yardımda bulundu. Kara saplanan araçları iterek yola devam etmelerini sağlayan ekipler, soğuk havadan etkilenen vatandaşlara çay ikram etti.

Ayrıca, Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri de ulaşımda aksamaların yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi.

Bitlis'te etkili olan kardan dolayı araçlarıyla yolda kalan sürücülerin yardımına jandarma ekipleri yetişti. Kara saplanan araçları iterek yola devam etmelerini sağlayan ekipler, soğuk hava nedeniyle üşüyen vatandaşlara çay ikram etti.

Bitlis'te etkili olan kardan dolayı araçlarıyla yolda kalan sürücülerin yardımına jandarma ekipleri yetişti. Kara saplanan araçları iterek yola devam etmelerini sağlayan ekipler, soğuk hava nedeniyle üşüyen vatandaşlara çay ikram etti.