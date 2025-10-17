Bitlis'te Karakovan Balı Hasadı Başladı

Bitlis'in yüksek yaylalarında katkısız karakovan balının hasadına başlandı; yüksek prolin değeriyle ürün hem yurt içi hem yurt dışına gönderiliyor.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 13:34
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 13:34
Yaylalardan katkısız, yüksek prolinli bal pazara çıkıyor

Bitlis'in zengin bitki örtüsüne sahip yaylalarında üretilen karakovan balı için hasat başladı. Yaz boyunca kentin yüksek rakımlı yaylalarında konaklayan arıcılar, geleneksel yöntemlerle, katkı maddesi kullanılmadan ürettikleri balı kovanlardan çıkardı.

Prolin değeri yüksek olan bal, alınan siparişler üzerine hem yurt içi pazarına hem de yurt dışına gönderiliyor.

Arıcı Serdar Ersan, bu yıl da havanın soğumasıyla bal hasadına başladıklarını belirtti. Ersan, İlimizin 2 bin 500 metre yükseklikteki yaylasında olduklarını, bu bölgede çok sayıda bitki türü bulunduğunu ve kovanların kil ve gübre karışımından yapıldığını söyledi. Ersan, bunun bin yıllık geleneğin bir parçası olduğunu, verimden memnun olduklarını ve tüm üreticilere hayırlı, bereketli bir hasat sezonu dilediğini ifade etti.

