Bitlis'te Karakovan Balı Hasadı: Vali Karakaya Sahada

Vali Ahmet Karakaya Karakovan Balı Hasadına Katıldı

Karçinbaşı'nda sezon açıldı — Bitlis 2024 üretimi: 2 bin 225 ton

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, 2 bin 400 rakımlı Karçinbaşı bölgesinde düzenlenen karakovan balı hasadına katıldı. İlkbaharda güney bölgelerden gelen arıcıların, Bitlis'in zengin bitki örtüsüne sahip yaylalarına çıkarak sürdürdükleri üretim, havaların serinlemesiyle hasada dönüştü.

Vali Karakaya, arıcı kıyafetiyle katıldığı çalışmada arıcılarla sohbet ederek üretim sürecini yerinde izledi. Basın mensuplarına yaptığı açıklamada Bitlis balının hem ekonomik hem de kültürel açıdan kent için büyük değer taşıdığını vurguladı.

"Bitlis'te 2024 verilerine göre 2 bin 225 ton bal üretimi gerçekleşmiştir. Bu haliyle Türkiye'de 12. sırada yer alıyoruz." diye konuşan Karakaya, ilde kovan sayısında beşinci ve karakovan sayısında birinci olduklarını belirtti.

Vali Karakaya ayrıca Bitlis balının coğrafi işaret aldığını ve bu yıl Avrupa'ya ilk bal ihracatının gerçekleştirildiğini açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili kurumların desteğine işaret ederek, ilde yürütülen destek çalışmalarına dair şu bilgiyi paylaştı: 181 projeye yaklaşık 340 milyon lira destek sağlandığı belirtildi.

Karakaya, Bitlis balının sadece ekonomik bir ürün olmadığını, aynı zamanda doğanın ve yöre halkının emeğinin sembolü olduğunu söyleyerek, Bitlis merkez, Hizan ve Mutki ilçelerinde bal üretiminin ön planda olduğunu kaydetti. İl yönetiminin, üniversite ve kurumlarla arıcıların yanında olduğunu ifade etti ve hasadın il ve ülke için hayırlı olmasını diledi.

Üreticilerden değerlendirmeler

Bitlis İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Caner Güngördü, karakovan balının hasat zamanının geldiğini belirterek, "Bu yıl da üretim beklediğimizin biraz altında olmasına rağmen hasadımızı yaptık. Bitlis balının geçmişi çok eskilere dayanıyor. Prolin değeri Türkiye'de en yüksek ballardan biridir. Karakovan balımız her zaman ödül alan çok iyi ballar arasında yer alıyor." dedi.

Arıcı Güven Güngördü ise şunları söyledi: "Endemik bitki türlerine sahip Bitlis'in yaylalarında karakovan balının hasadını gerçekleştireceğiz. Bitlis karakovan balının marka değerini yükseltmek için elimizden geleni yapacağız. Bu sene rekolte geçen yıllara göre iyi değil. Yüzde 30-40 düşüş var ama bu balın kalitesine daha iyi yansıdı çünkü bal bu yıl daha kaliteli."

Vali Karakaya'ya il ziyaretinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak ve bazı kurum amirleri eşlik etti.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya (fotoğrafta), 2 bin 400 rakımlı Karçinbaşı bölgesinde karakovan balının hasadına katıldı.