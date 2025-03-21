Bitlis'te Karda Kapanan 80 Köy Yolunun Açılması İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Bitlis'te kar nedeniyle kapanan 80 köy yolunun açılması için ekiplerin yoğun çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 16:46
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 16:46
Bitlis'te Karda Kapanan 80 Köy Yolunun Açılması İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Bitlis'te Kapanan Yollar İçin Ekipler Seferber Oldu

Bitlis'te, etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 80 köy yolunun açılması için ekipler, gece gündüz çalışıyor. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kar yağışı kentte ulaşımda ciddi aksamalara neden oldu.

İl Özel İdaresi, Çalışmalara Hız Verdi

Kapalı yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri tarafından karla mücadele çalışmaları başlatıldı. Toplamda 75 personel ve 71 iş makinesi kullanılarak yürütülen bu çalışmalar, kapalı yolların kısa sürede tekrar ulaşıma açılmasını hedefliyor.

Olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılar yapıldı. Ekipler, vatandaşların güvenli bir şekilde yolları kullanabilmesi için büyük bir özveriyle çalışıyor.

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