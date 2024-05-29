Bitlis'te kavşak kazasında 5 kişi yaralandı: Bir polis memuru da aralarında

Bitlis'te 3 araç kaza yaptı: 5 yaralı

Bitlis'in kent merkezindeki Batarya Kavşağı'nda üzücü bir trafik kazası meydana geldi. Abit Amat'ın yönetimindeki minibüs ile polis memuru İsrafil İnce ve Mehmet Nursait Ergin'in kullandığı otomobiller arasında yaşanan çarpışma sonucu 5 kişi yaralandı.



Kazada polis memuru İnce ile birlikte diğer araçlardaki 3 kişi ve kaza sırasında yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya da yaralandı. Şans eseri yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, hemen ambulanslarla hastaneye kaldırıldıkları belirtildi.

Kaza nedeniyle kısa süreli bir yol kapanması yaşanırken, çekici yardımıyla araçların kaldırılması sonrasında yol tekrar trafiğe açıldı.