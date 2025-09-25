Bitlis'te Kaya Düşmesi Riskine Karşı Yamaçlar Çelik Ağla Korunuyor

Bitlis'te yollarda kaya düşmesi riskine karşı AFAD iş birliğiyle yamaçlara çelik ağ örüldü; sürücü ve yayaların güvenliği güçlendirildi.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 17:02
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 17:09
AFAD iş birliğiyle sürücü ve yaya güvenliği artırıldı

Bitlis'te bazı güzergahlarda, kaya düşme riskine karşı yamaçlara çelik ağ örüldü. Belediye tarafından yapılan açıklamada, ekiplerin geçmiş yıllarda yaralanmalı kazalara neden olan kaya düşmeleri nedeniyle riski ortadan kaldırmak amacıyla çalışma başlattığı bildirildi.

AFAD İl Müdürlüğü ile iş birliği yapan belediye ekipleri, cadde ve yollara kaya düşme riski bulunan yamaçları çelik ağlarla kapladı. Bu uygulama sayesinde hem sürücülerin hem de yayaların güvenliğinin artırıldığı vurgulandı.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, çelik ağlarla yapılan çalışmanın önemine işaret ederek, AFAD İl Müdürü Kerem Oruk ve teknik heyetiyle çalışma yapılacak alanları incelediklerini kaydetti.

Tanğlay, "Bu uygulamalar ilimizin farklı bölgelerinde de yapılacak. Vatandaşlarımızdan güvenlik önlemlerine destek olmalarını ve uyarıları dikkate almalarını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Bitlis'te geçmiş yıllarda yaralanmalı kazalara neden olan kaya düşmelerinin oluşturduğu riski ortadan kaldırmak için ekipler çalışma başlattı. AFAD İl Müdürlüğü birliğiyle riskli alanlarda önlemler alan belediye ekipleri, cadde ve yollara kaya düşme riski bulunan yamaçları çelik ağlarla kapladı.

