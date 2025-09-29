Bitlis'te Kef Kalesi'ni 33 Kişilik Uluslararası Grup Ziyaret Etti

Farklı ülkelerden Bitlis'e gelen 33 kişilik grup, Adilcevaz ilçesindeki Kef Kalesi'ni gezerek bölgede yürütülen kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Karşılama ve Bilgilendirme

Ziyaretçileri, aralarında senaristlerin de bulunduğu heyeti Belediye Başkanı Abdullah Akbaba ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Coşkun karşıladı. Akbaba ve Coşkun, kaleyi gezenlere kalenin tarihi ve yürütülen kazı çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

Kalenin Önemi ve Kazıların Durumu

Abdullah Akbaba yaptığı açıklamada, Kef Kalesi'nin Urartu Kralı 2. Rusa tarafından, Süphan Dağı eteğindeki Van Gölü'ne hakim bir tepeye inşa edildiğini söyledi. Kalenin inşasında bazalt taşları kullanıldığını belirten Akbaba, şehir merkezinden 650 metre yükseklikte olduklarını vurguladı.

Akbaba, 'Tonlarca ağırlıktaki taşların buraya nasıl taşındığı hala çözülememiştir. Bu yönüyle Mısır piramitleri gibi gizemini korumaktadır.' ifadelerini kullandı. Kale, 200 bin metrekare alanda alt şehir, üst şehir ve saray bölümlerinden oluşuyor ve yürütülen kazı çalışmalarının şu ana kadar yalnızca yüzde 1'i tamamlandı.

Ziyaretçiler, daha sonra Doç. Dr. İsmail Coşkun rehberliğinde kazı yapılan alanları gezdi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.