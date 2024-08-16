Bitlis'te Keklik Avına Yüksek Ceza Uygulandı

Bitlis'te Keklik Avı Suçlarına Karşı Sert Önlemler

Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü, Bitlis'te yasadışı avcılıkla mücadele kapsamında dikkat çeken bir olaya imza attı.

Olayın Detayları

Çeltikli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan bir kontrol sırasında, bir araçta yasadışı olarak avlanmış 2 kınalı keklik ve av malzemeleri tespit edildi. Araçta bulunan 2 tahta kafes ile ruhsatsız bir tüfek de ele geçirildi.

Ceza ve İyileştirme Süreci

Yukarıda belirtilen av malzemeleriyle birlikte yakalanan sürücüye 36 bin 412 lira tutarında idari ceza kesildi. Ele geçirilen keklikler, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildikten sonra doğaya bırakıldı.

amacıyla yapılan bu denetimlerin, doğanın korunması için büyük önem taşıdığı belirtiliyor. Yetkililer, bu tür olayların önlenmesi noktasında halkın da duyarlı olmasını ve yasa dışı avlanmaya karşı mücadeleye destek vermesini istiyor.

Bitlis'te 2 keklik ve av malzemeleriyle yakalanan kişiye 36 bin 412 lira ceza yazıldı.

Bitlis'te 2 keklik ve av malzemeleriyle yakalanan kişiye 36 bin 412 lira ceza yazıldı.