Bitlis'te Kış Koşullarında Yola Dev Mesai: 'Kar Kaplanları' Görevde

Bitlis'te etkili olan yoğun kar yağışının ardından, İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, kapatılan köy ve mezra yollarını açmak için sürekli mesai yapıyor. 3 bin 365 kilometrelik yol ağı üzerinde çalışmalarını sürdüren bu ekipler, vatandaşların günlük yaşamını aksatmamak için karla mücadele ediyor.

Karla Mücadele Ekipleri 'Kar Kaplanları' Olarak Biliniyor

Yüksek rakımlı bölgelerde ve dağların yamaçlarında çığ tehlikesine rağmen çalışmaya devam eden ekipler, gece gündüz demeden görevlerini yerine getiriyor. Özellikle sağlık ekiplerinin hastalara ulaşmasına ve yollarda mahsur kalanların kurtarılmasına yönelik ciddi bir sorumluluk üstleniyorlar.

Bitlis'te Zorlu Kış Koşulları

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yoğun kar yağışının ardından ekiplerin harekete geçtiğini belirtti. Kurtkan, "Çalışmalarımız 24 saat esasına göre sürüyor. Karla mücadele çalışmaları zorlu geçiyor; özellikle kentimizin engebeli coğrafyası sebebiyle" dedi. Yüksek kesimlerde 2 metreye ulaşan kar kalınlığı, alçak kesimlerde ise 1,5 metre olarak ölçülüyor.

Vatandaşların Güvenliği Her Şeyden Önce Geliyor

İş makinesi operatörü Münir Tokmak, vatandaşların güvenli bir şekilde evlerine ulaşabilmesi adına gayret gösterdiklerini ifade etti. Tokmak, "Zor koşullara rağmen vatandaşlarımıza hizmet sunmak için buradayız. Güvenlik ve sağlık her şeyden önce gelir." diyerek işlerinin önemine dikkat çekti.

Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri, yüksek rakımlı bölgelerde ve dağların yamaçlarında çığ tehlikesine rağmen kilometrelerce yolda karla mücadele ediyor. "Kar kaplanları" olarak adlandırılan ekipler, kırsalda yaşayanların mağdur olmaması ve ulaşımın aksamaması amacıyla kentin engebeli coğrafyasında köy ve mezra yollarını açmak için mesai harcıyor. Metrelerce karın bulunduğu yüksek rakımlı dağların yamaçlarında çığ tehlikesine rağmen gece gündüz çalışan ekipler, kar, tipi ve dondurucu soğukta görevlerini sürdürüyor.

Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri, yüksek rakımlı bölgelerde ve dağların yamaçlarında çığ tehlikesine rağmen kilometrelerce yolda karla mücadele ediyor. "Kar kaplanları" olarak adlandırılan ekipler, kırsalda yaşayanların mağdur olmaması ve ulaşımın aksamaması amacıyla kentin engebeli coğrafyasında köy ve mezra yollarını açmak için mesai harcıyor. Metrelerce karın bulunduğu yüksek rakımlı dağların yamaçlarında çığ tehlikesine rağmen gece gündüz çalışan ekipler, kar, tipi ve dondurucu soğukta görevlerini sürdürüyor.