Bitlis'te korkunç kaza! Otobüs dereye düştü, 7 yaralı: 'Camı kırarak dışarı çıktık'

Bitlis'te Yolcu Otobüsü Dereye Düştü: 7 Yaralı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, yolcu otobüsünün dereye düşmesi sonucu sürücü ile 6 yolcu yaralandı.



Kaza, Bitlis-Van kara yolunda, Yoncabaşı köyü mevkisinde meydana geldi. 65 BJ 330 plakalı otobüs, yaklaşık 20 yolcuyla seyir halindeyken kontrolden çıkarak dereye düştü.

Olayın haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler ve diğer yolcular tarafından otobüsten çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tatvan Kaymakamı Remzi Demir ve Belediye Başkanı Mümin Erol, kaza yerine gelerek bilgi aldılar.

Diğer yolcular ise kaza yerine gelen başka bir otobüsle Van'a götürüldü.

Yolculardan Emrah Can, yaşananları şu şekilde anlattı: "Tatvan'dan Van'a doğru gittik. Kavşaktan dönerken yağmur vardı. Sürücü de biraz süratliydi, karşıdan gelen araçla hakimiyeti kaybetti. Dereye düştük. Ön cam suya batmıştı. Camı kırarak dışarı çıktık."