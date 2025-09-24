Bitlis'te Kuru Fasulye Hasadı Başladı: 110 Bin Dekarda 37 Bin Ton Üretim

Bitlis'te kuru fasulye hasadı başladı

Bitlis merkez ve ilçelerindeki geniş tarım arazilerine ekilen kuru fasulyenin hasadına başlandı. Ahlat, Tatvan ve Adilcevaz başta olmak üzere kent genelinde ürün tarlalardan toplanıp tesislerde paketleniyor ve birçok kente gönderiliyor.

Rekolte ve üretim hedefleri

Vali Ahmet Karakaya, Ahlat'ta devam eden hasada katılarak gazetecilere bilgi verdi. Karakaya, kentte özellikle tohumluk ve yemeklik fasulye üretiminde önemli bir yere sahip olduklarını vurguladı.

Bu yıl 110 bin dekar alanda 37 bin ton yemeklik kuru fasulye ekildiğini belirten Karakaya, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bildiğiniz üzere kuru fasulye, milletçe en çok sevdiğimiz, 'milli yemeğimiz' diyebileceğimiz lezzetlerden biri. Bu çerçevede özellikle Ahlat, Tatvan ve Adilcevaz ilçelerimizde önemli miktarda kuru fasulye rekoltesi var. 110 bin dekarda 37 bin ton civarında yemeklik kuru fasulye üretimi söz konusu. Tohumluk fasulyede 3 bin dekarda yaklaşık 1100 tonluk üretimle ülke ihtiyacının yüzde 46'sını karşılıyoruz ve Türkiye birincisiyiz."

Tarımın zorluklarına rağmen üretim yapan çiftçilere teşekkür eden Karakaya, "Bu meşakkatli yolculukta alın teri döken, ülkemiz için üreten çiftçi kardeşlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Kendilerine bol kazanç ve bereketli üretim diliyorum. İnşallah hasadımız hayırlı, uğurlu olur." diye konuştu.

Paketleme tesisi incelemesi

Vali Karakaya, kuru fasulye paketleme fabrikasını ziyaret ederek üretim, paketleme süreçleri ve fasulye çeşitleri hakkında fabrika sahibi Kenan Örken'den bilgi aldı. Bölgedeki kullanılmayan arazilerin tarıma kazandırılması ve teknolojik imkanların kullanılmasıyla üretimin artırıldığı kaydedildi.