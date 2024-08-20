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Bitlis'te Mutlu Sünnet Şöleni Gerçekleşti

Bitlis'te 20 çocuk için düzenlenen sünnet şöleni, çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 21:58
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 21:58
Bitlis'te Mutlu Sünnet Şöleni Gerçekleşti

Bitlis'te Sünnet Şöleni Düzenlendi

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından organizasyonu yapılan sünnet şöleni, 20 çocuğun katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, çocukların tarihi mekânlarda gezdirilmesiyle başladı.

Van Gölü'nde Eğlence

Gezi sonrası çocuklar, Tatvan’a götürülerek Van Gölü'nde keyifli bir gezintiye çıkarıldı. Ardından, fuar alanındaki farklı etkinliklerde eğlencelerine devam edildi.

Eğlence ve İkramlarla Dolu Bir Gün

Kent merkezindeki bir kafede, çocuklara sunulan şişme oyun alanında palyaçolar eşliğinde eğlenceler düzenlendi. Ayrıca çeşitli ikramlar sunuldu. Vali Yardımcısı Göksel Yüksel, Vakıflar Bölge Müdürü Ali Osman Ayan ve Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, çocuklara akülü arabalar ve çeşitli hediyeler dağıttı.

Geleneksel Değerlerin Yaşatılması

Programa katılan Ali Osman Ayan, konuşmasında Türkiye genelinde bu tür sünnet şenliklerinin gerçekleştirildiğini belirtti. Ayan, "Vakıflarımızın vakfiyelerinde yer alan binlerce yıllık geleneği yaşatmak ve geleceğe aktarmayı amaçlıyoruz. Bugün, Sultan 2. Beyazıt Vakfı'nın çocukları sünnet ettirme hayır şartını yerine getiriyoruz. Sünnet programının evlatlarımıza hayırlı olmasını dilerim," şeklinde ifade etti.

Coşkulu Anlar ve Eğlence Programları

Şölen sırasında konuşma yapan Belediye Başkanı Tanğlay, pasta kesimi, semazen gösterileri, halk oyunları ve havai fişek gösterileriyle katılımcılara unutulmaz anlar yaşatıldı. Etkinliğe, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Fuat Eker ve Müftü Mehmet Faysal Geylani de destek verdi. Çocuklar ve aileleri, bu coşkulu etkinlikte birlikte yer aldı.

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