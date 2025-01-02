Bitlis'te Regaip Kandili Programı Yeni Açılan Camide Gerçekleşti

Bitlis'te, Başhan Köyü Aşağı Mahalle Camii Yaşatma Derneği, Müftülük ve hayırseverler ile iş birliğiyle inşa edilen camide, Regaip Kandili programı gerçekleştirildi.

Kampanya süresince, başta kırmızı ışıklar olmak üzere birçok noktada yardım sandıkları kurarak, 14,5 milyon lira toplayan dernek üyeleri, camiyi 5,5 ay gibi kısa bir sürede tamamladı. 900 kişi kapasiteli bu merkez cami, toplumsal dayanışmanın güzel bir örneğini sergiliyor.

Yatsı namazının ardından yapılan kandil programında, Kur'an-ı Kerim okundu, mevlitler okundu ve ilahiler seslendirildi. Programa katılan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Regaip Kandili'nin hayırlar getirmesi için dualarda bulundu.

Vali Karakaya, “2025’in başındayız. Mazlum coğrafyalar başta olmak üzere, her yerde barışın hakim olmasını umuyorum. Regaip Kandili, şehir ve ülkemiz için hayırlar, güzellikler getirsin,” dedi.

Başhan Köyü Merkez Cami'nin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Vali Karakaya, caminin uzun yıllar topluma hizmet edeceğini vurguladı.

Dernek üyelerinden Yunus Gözeten, eski camiyi mayıs ayında yıktıktan sonra, yeni caminin temelinin 10 Temmuz’da atıldığını belirtti. Camiyi halkın yardımları ile inşa ettiklerini belirten Gözeten, “Kadınlarımızın katkıları çok büyük oldu. Allah Bitlis halkından razı olsun,” dedi.

Bunun yanı sıra, Muş'ta da Zafer Mahallesi'ndeki Çağlayan Camisi'nde Regaip Kandili özelinde bir program gerçekleştirildi. Muş Müftüsü İbrahim Halil Demir, bu gecenin önemini katılımcılara aktardı. Türk Kızılay'ı da vatandaşlara helva ikramında bulundu.

Bitlis'te, Başhan Köyü Aşağı Mahalle Camii Yaşatma Derneği, Müftülük ve hayırseverler tarafından yaptırılarak ibadete açılan camide Regaip Kandili programı düzenlendi.

Bitlis'te, Başhan Köyü Aşağı Mahalle Camii Yaşatma Derneği, Müftülük ve hayırseverler tarafından yaptırılarak ibadete açılan camide Regaip Kandili programı düzenlendi.