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Bitlis'te Sağanak Yağış Ulaşımı Aksattı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan sağanak yağış, ulaşımda aksamalara yol açtı, AFAD ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 23:09
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 23:30
Bitlis'te Sağanak Yağış Ulaşımı Aksattı

Bitlis'te Sağanak Yağışın Etkileri

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen şiddetli sağanak, ulaşımı olumsuz etkileyerek birçok araçta mahsur kalmalara neden oldu.

AFAD Ekipleri Hızla Müdahale Etti

AFAD yetkililerinin yaptığı açıklamalara göre, yağış nedeniyle Tatvan-Ahlat kara yolunun Kıyıdüzü köyü mevkisinde su ve çamur birikintileri oluştu.

Yolda biriken çamur sebebiyle ilerleyemeyen araçlardaki vatandaşlar, mahsur kalmanın zorluklarıyla karşı karşıya kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, hızlı bir şekilde müdahale ederek mahsur kalan araçları bulundukları yerden çıkarmayı başardı.

Çalışmalar Devam Ediyor

Ekiplerin, yolun temizlenmesi için başlattığı çalışmalar devam ederken, vatandaşların sıkıntısını gidermek amacıyla gerekli önlemler alınıyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, sağanak ulaşımda aksamalara neden oldu. Yolda mahsur kalanların...

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, sağanak ulaşımda aksamalara neden oldu. Yolda mahsur kalanların yardımına AFAD ekipleri yetişti.

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