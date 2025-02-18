Bitlis'te Sahte Polis Kimliğiyle Dolandırıcılık: 5 Şüpheli Tutuklandı

Bitlis'te düzenlenen operasyonda, sahte polis kimliğiyle dolandırıcılık yapan 5 kişi tutuklandı; 68 dolandırıcılık olayı çözüldü.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 12:24
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 12:24
Bitlis'te Sahte Polis Kimliğiyle Dolandırıcılık: 5 Şüpheli Tutuklandı

Bitlis Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 5 Kişi Tutuklandı

Bitlis merkezli gerçekleştirilen bir operasyonda, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde sahte kimlikle kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "nitelikli dolandırıcılık" suçuna ilişkin detaylı bir çalışma yürüttü.

Teknik ve fiziki takipler sonucunda, ikinci el eşya satışı yapılan internet sitesine ucuz ev eşyası ilanı vererek dolandırıcılık yapan şüpheliler belirlendi. Bismil ilçesinde tespit edilen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Operasyonda yapılan aramalarda ise toplamda 8 cep telefonu, 11 sim kart ve çok sayıda hesap kartı ile dijital materyaller ele geçirildi.

Ayrıca, bu operasyonla birlikte 68 dolandırıcılık olayı aydınlatılmış oldu.

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