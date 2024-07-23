Bitlis'te Sahte Rapor Operasyonu: 98 Gözaltı, 17 Araca El Konuldu

Bitlis Merkezli Operasyon

Bitlis ilinde gerçekleştirilen kapsamlı bir operasyonda, sahte rapor düzenleyen 98 şüpheli yakalandı. 17 araca ise el konuldu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü’nün organize ettiği operasyonda, çeşitli illerdeki kişilerin sahte evrakla haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Koordinesi

Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma doğrultusunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "kamu zararına nitelikli dolandırıcılık" suçu kapsamında kapsamlı bir çalışma başlattı.

Açıklamada, belirli bir ücret karşılığında gerçekte hasta olmayan kişiler için sahte belge düzenlendiği, bu belgelerin kullanılarak çeşitli sosyal yardımlardan yararlanıldığı belirtildi. Toplamda 104 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda, 98 kişi gözaltına alındı.

Suç Unsurları ve Elde Edilen Kanıtlar

Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 3 av tüfeği, 2 tabanca ile çok sayıda mermi, dijital materyal ve sahte belgeler ele geçirildi. Ayrıca, sahte raporlar ile ÖTV muafiyetinden yararlanarak alınan 17 araçta, kamunun zarara uğratıldığını ortaya koymaktadır.

Emniyet güçleri, kaçan 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürmektedir.

Bitlis merkezli 6 ilde usulsüz rapor düzenleyen ve rapor alan 98 şüpheli gözaltına alındı, raporlarla alınan 17 araca el konuldu.

Bitlis merkezli 6 ilde usulsüz rapor düzenleyen ve rapor alan 98 şüpheli gözaltına alındı, raporlarla alınan 17 araca el konuldu.

Bitlis merkezli 6 ilde usulsüz rapor düzenleyen ve rapor alan 98 şüpheli gözaltına alındı, raporlarla alınan 17 araca el konuldu.

Bitlis merkezli 6 ilde usulsüz rapor düzenleyen ve rapor alan 98 şüpheli gözaltına alındı, raporlarla alınan 17 araca el konuldu.

Bitlis merkezli 6 ilde usulsüz rapor düzenleyen ve rapor alan 98 şüpheli gözaltına alındı, raporlarla alınan 17 araca el konuldu.