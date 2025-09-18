Bitlis'te Şarampole Devrilen Otomobil: 1'i Ağır 2 Yaralı

Bitlis'te Batarya Kavşağı'nda 55 GY 626 plakalı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü Abdullah Ula ile yanındaki kişi yaralandı; sürücünün durumu ağır.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 14:11
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 14:11
Bitlis'te Şarampole Devrilen Otomobil: 1'i Ağır 2 Yaralı

Bitlis'te Şarampole Devrilen Otomobil: 1'i Ağır 2 Yaralı

Kaza Detayları

Bitlis'in Batarya Kavşağı'nda Abdullah Ula idaresindeki 55 GY 626 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Otomobil yaklaşık 15 metre sürüklenerek şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan Abdullah Ula ve yanındaki kişi yaralandı.

Müdahale ve Sağlık Durumu

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları otomobilden ekiplerin yardımıyla çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çankırı Çerkeş'te samanlık yangını: Bitişiğindeki ev zarar gördü
2
Manisa Alaşehir'de 4 bin 191 sentetik ecza ele geçirildi: 1 kişi tutuklandı
3
Milli Teknoloji Hamlesi TEKNOFEST’te: Geleceğin İnsan Kaynağı Bugünden Yetişiyor
4
Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 27 kilo 450 gram skunk ele geçirildi, 4 tutuklama
5
Yusuf Tekin: Evyap İbrahim Hakkı Fen Lisesi Erzurum'da Açıldı — 20 Yılda Eğitimte Devrim
6
Bayrampaşa'da Rüşvet İddiası: Depremzededen İstenen Para Soruşturmayı Başlattı
7
Murat Kurum Sındırgı'da 531 Afet Konutunun Temelini Attı — Sosyal Konut Müjdesi

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)