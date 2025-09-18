Bitlis'te Şarampole Devrilen Otomobil: 1'i Ağır 2 Yaralı

Kaza Detayları

Bitlis'in Batarya Kavşağı'nda Abdullah Ula idaresindeki 55 GY 626 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Otomobil yaklaşık 15 metre sürüklenerek şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan Abdullah Ula ve yanındaki kişi yaralandı.

Müdahale ve Sağlık Durumu

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları otomobilden ekiplerin yardımıyla çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.