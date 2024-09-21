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Bitlis'te Sel Felaketi: Ahlat'ta Şiddetli Yağış Sorunlara Yol Açtı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak sonucu sel ve taşkınlar meydana geldi.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 13:32
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 13:41
Bitlis'te Sel Felaketi: Ahlat'ta Şiddetli Yağış Sorunlara Yol Açtı

Bitlis'te Şiddetli Sağanak ve Sonuçları

Bitlis'in Ahlat ilçesi, sabah saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağmurun etkisiyle sel ve taşkınlarla karşı karşıya kaldı. Yağışın öğle saatlerinde ciddi şekilde artması, birçok mahallede olumsuz etkilere yol açtı.

Mahallelerde Su Basmaları ve Zararlar

Özellikle çeşitli mahallelerde evler ve iş yerleri su altında kalırken, caddelerde çamur birikintileri oluştu. Tarım alanlarında da ciddi zararlar meydana geldi. Belediye ekipleri, su ve çamurların tahliyesi için seferber oldu.

Belediye Başkanı'ndan Açıklama

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, iki gün boyunca etkili olan sağanağın bazı bölgelerde sel oluşturduğuna dikkat çekti. Gülmez, "Şükürler olsun can kaybımız yok. Yardım talep ettik ve en kısa sürede yaralarımızı sarmak için çalışıyoruz. Tüm mahallelerimizde ciddi sorunlar var, özellikle Tunus ve Erkizan mahallelerinde," ifadelerini kullandı.

İşletme Sahiplerinin Tepkisi

Selin mağdurlarından olan Bülent Akgün, "Yağışlar, mahallelerdeki evlere önemli zarar verdi. İş yerim çamur deryasına döndü. Ekiplerin yardım desteği ile temizliğe başlamış durumdayım," şeklinde konuştu.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan sağanak, sel ve taşkınlara neden oldu. Birçok mahallede...

Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan sağanak, sel ve taşkınlara neden oldu. Birçok mahallede, caddelerde su ve çamur birikintileri oluştu.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan sağanak, sel ve taşkınlara neden oldu. Birçok mahallede...

Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan sağanak, sel ve taşkınlara neden oldu. Birçok mahallede, caddelerde su ve çamur birikintileri oluştu.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan sağanak, sel ve taşkınlara neden oldu. Birçok mahallede...

Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan sağanak, sel ve taşkınlara neden oldu. Birçok mahallede, caddelerde su ve çamur birikintileri oluştu.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan sağanak, sel ve taşkınlara neden oldu. Birçok mahallede...

Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan sağanak, sel ve taşkınlara neden oldu. Birçok mahallede, caddelerde su ve çamur birikintileri oluştu.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan sağanak, sel ve taşkınlara neden oldu. Birçok mahallede...

Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan sağanak, sel ve taşkınlara neden oldu. Birçok mahallede, caddelerde su ve çamur birikintileri oluştu.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan sağanak, sel ve taşkınlara neden oldu. Birçok mahallede...

Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan sağanak, sel ve taşkınlara neden oldu. Birçok mahallede, caddelerde su ve çamur birikintileri oluştu.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan sağanak, sel ve taşkınlara neden oldu. Birçok mahallede...

Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan sağanak, sel ve taşkınlara neden oldu. Birçok mahallede, caddelerde su ve çamur birikintileri oluştu.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan sağanak, sel ve taşkınlara neden oldu. Birçok mahallede...

Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan sağanak, sel ve taşkınlara neden oldu. Birçok mahallede, caddelerde su ve çamur birikintileri oluştu.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan sağanak, sel ve taşkınlara neden oldu. Birçok mahallede...

Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan sağanak, sel ve taşkınlara neden oldu. Birçok mahallede, caddelerde su ve çamur birikintileri oluştu.

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