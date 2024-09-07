Bitlis'te Selin Ardından Hasar Tespit Çalışmaları Başladı

Bitlis'te Sel Felaketi ve Sonrası

Bitlis'in Güroymak ilçesinde meydana gelen sel olayının ardından, Oduncular köyünde hasar tespit çalışmaları hızla başladı. Dünden beri süren sağanak yağışların etkisiyle köyde taşkınlar meydana gelmiş ve birçok ev zarar görmüştür.

Acil Yardım ve Hasar Tespit Çalışmaları

Köyde AFAD ekipleri tarafından 8 çadır kurulurken, Devlet Su İşleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Tarım ve Orman müdürlükleri ve Defterdarlık ekipleri, hasar tespit çalışmaları için bölgeye intikal etti.

Muhtarın Açıklamaları

Oduncular köyü muhtarı Mehmet Sani Gökmen, "Dün köyde ciddi bir sel olayı yaşandı. Birçok ailenin evi sular altında kaldı." diyerek durumu aktardı. Ayrıca, köydeki birçok eşyanın zarar gördüğünü belirten Gökmen, devletin köylerine istinat kanalı yapılmasını talep etti.

Köylülerden Yardım Çağrısı

Köylülerden Yakup Baykara ise, "Evlerimiz su altında kaldı. Birçok aile mağdur durumdayız. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz." ifadesini kullanarak, içme suyu hatlarının da zarar gördüğünü ekledi.

Bu zorlu süreçte, köylüler yardımlarını esirgemeyen kurumlara teşekkür ederek, mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini talep ediyor.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde selden zarar gören Oduncular köyünde hasar tespit çalışması başlatıldı. İlçede dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle taşkınların yaşandığı Oduncular köyünde, birçok evde hasar oluştu, bazı evleri su bastı. AFAD ekiplerince 8 çadırın kurulduğu köyde, Devlet Su İşleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Tarım ve Orman müdürlükleri ile Defterdarlık ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde selden zarar gören Oduncular köyünde hasar tespit çalışması başlatıldı. İlçede dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle taşkınların yaşandığı Oduncular köyünde, birçok evde hasar oluştu, bazı evleri su bastı. AFAD ekiplerince 8 çadırın kurulduğu köyde, Devlet Su İşleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Tarım ve Orman müdürlükleri ile Defterdarlık ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde selden zarar gören Oduncular köyünde hasar tespit çalışması başlatıldı. İlçede dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle taşkınların yaşandığı Oduncular köyünde, birçok evde hasar oluştu, bazı evleri su bastı. AFAD ekiplerince 8 çadırın kurulduğu köyde, Devlet Su İşleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Tarım ve Orman müdürlükleri ile Defterdarlık ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde selden zarar gören Oduncular köyünde hasar tespit çalışması başlatıldı. İlçede dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle taşkınların yaşandığı Oduncular köyünde, birçok evde hasar oluştu, bazı evleri su bastı. AFAD ekiplerince 8 çadırın kurulduğu köyde, Devlet Su İşleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Tarım ve Orman müdürlükleri ile Defterdarlık ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde selden zarar gören Oduncular köyünde hasar tespit çalışması başlatıldı. İlçede dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle taşkınların yaşandığı Oduncular köyünde, birçok evde hasar oluştu, bazı evleri su bastı. AFAD ekiplerince 8 çadırın kurulduğu köyde, Devlet Su İşleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Tarım ve Orman müdürlükleri ile Defterdarlık ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde selden zarar gören Oduncular köyünde hasar tespit çalışması başlatıldı. İlçede dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle taşkınların yaşandığı Oduncular köyünde, birçok evde hasar oluştu, bazı evleri su bastı. AFAD ekiplerince 8 çadırın kurulduğu köyde, Devlet Su İşleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Tarım ve Orman müdürlükleri ile Defterdarlık ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde selden zarar gören Oduncular köyünde hasar tespit çalışması başlatıldı. İlçede dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle taşkınların yaşandığı Oduncular köyünde, birçok evde hasar oluştu, bazı evleri su bastı. AFAD ekiplerince 8 çadırın kurulduğu köyde, Devlet Su İşleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Tarım ve Orman müdürlükleri ile Defterdarlık ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde selden zarar gören Oduncular köyünde hasar tespit çalışması başlatıldı. İlçede dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle taşkınların yaşandığı Oduncular köyünde, birçok evde hasar oluştu, bazı evleri su bastı. AFAD ekiplerince 8 çadırın kurulduğu köyde, Devlet Su İşleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Tarım ve Orman müdürlükleri ile Defterdarlık ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde selden zarar gören Oduncular köyünde hasar tespit çalışması başlatıldı. İlçede dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle taşkınların yaşandığı Oduncular köyünde, birçok evde hasar oluştu, bazı evleri su bastı. AFAD ekiplerince 8 çadırın kurulduğu köyde, Devlet Su İşleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Tarım ve Orman müdürlükleri ile Defterdarlık ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.