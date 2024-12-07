Bitlis'te Sığınakta Yaşam Malzemeleri ve Örgütsel Dokümanlar Ele Geçirildi

Bitlis'in Hizan İlçesinde Güvenlik Operasyonu

Bitlis'in Hizan ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı bir operasyon sonucu yaşam ve giyim malzemeleri ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Terör Örgütüne Darbe

Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün ilçe kırsalında düzenlenen bu operasyon, 'Şehit Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş' ismiyle anıldı. Operasyonda, terör örgütü mensuplarının kullandığı sığınak ve barınma alanlarında çok miktarda malzeme bulundu.

Sığınak, ele geçirilen malzemelerle birlikte kullanılamaz hale getirildi. Bu başarılı operasyon, bölgede terörle mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.