Bitlis'te Sis ve Soğuk Hava Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Bitlis'te son günlerde etkili olan sis ve soğuk hava, günlük yaşamı olumsuz bir şekilde etkilemeye devam ediyor.

Bölgedeki kar yağışının ardından yaşanan dondurucu soğuklar, Bitlis’teki ağaçların üzerinde kırağı oluşumuna yol açtı. Bu durum, hem doğal güzellikleri hem de sürücülerin güvenliğini tehdit etmektedir.

Özellikle Bitlis-Tatvan ve Bitlis-Güroymak kara yollarında etkili olan sis, görüş mesafesini ciddi oranda kısıtlayarak sürücülerin ilerlemesini güçleştiriyor.

Meteoroloji uzmanları, bölgedeki dondurucu soğukların daha uzun süre etkisini sürdüreceğini belirtirken, vatandaşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Hava koşullarının bu şekilde devam etmesi, hem günlük yaşamı hem de ulaşımı olumsuz etkileyebilir.

Bitlis'te sis etkili oldu, soğuk hava nedeniyle ağaçlarda kırağı oluştu. Kentteki kar yağışının ardından soğuk hava yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Bitlis'te sis etkili oldu, soğuk hava nedeniyle ağaçlarda kırağı oluştu. Kentteki kar yağışının ardından soğuk hava yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.