Bitlis'te Suriye Uyruklu Terörist Tutuklandı

Bitlis'te Suriye Uyruklu Terörist Operasyonla Tutuklandı

Bitlis'te gerçekleştirilen başarılı bir operasyon sonucunda, Suriye uyruklu terörist tutuklandı. Valilikten alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar neticesinde, örgütsel faaliyetleri tespit edilen terörist için 6 Ocak'ta bir operasyon düzenlendi.

Teröristin Kimliği ve Tutuklama Süreci

Operasyon kapsamında yakalanan terörist, PKK/KCK/YPG üyesi olduğu belirlenen S.K.A. (32) olarak kimliklendirilmiştir. Yapılan işlemlerin ardından, terörist Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş ve çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanmıştır.

Bu tür operasyonlar, söz konusu terör örgütleriyle mücadelede güvenlik birimlerinin kararlılığını ve etkinliğini göstermektedir.

Bitlis'te düzenlenen operasyonda yakalanan Suriye uyruklu terörist tutuklandı.