Bitlis'te Suriyeli Kız Öğrencilerden 'Şam' Yazısı Kutlaması

Bitlis'te Suriyeli Kız Öğrencilerden Anlamlı Kutlama

Bitlis'te bulunan Beşminare Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan 17 Suriyeli üniversite öğrencisi, Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasını kutlamak amacıyla yurt binasında oda ışıklarıyla 'Şam' yazısını oluşturdu.

Türk ve Suriye Bayraklarıyla Destek

Öğrenciler, yaptıkları kutlamada Türk ve Suriye bayraklarını açarak, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkürlerini ilettiler.

Yoğun Duygularla Açıklama Yaptılar

Üniversite öğrencilerinden İman Altahşi, yaptığı açıklamada, "13 yıl önce ülkelerimizden Türkiye'ye geldik. Türkiye devleti bizlere sahip çıkarak misafir etti. Bugün sert esen rüzgara karşı bayrağımız dalgalanıyor. Bu bir zaferdir. Bu bir tarihin yazılışıdır. Bu sebeple Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz," dedi.

Başka bir öğrenci Kübra Yerboğa ise, "Onlarla aynı yurtta kaldık. Aynı okullarda okuduk. Onlar bizim kültürümüzü, biz onların kültürlerini öğrendik. Onlar Suriye halkı olarak zalim bir yönetimden kurtuldular. Şam'da bulunan Türk Büyükelçiliği'ne ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Bitlis'ten selam gönderiyoruz. İnşallah bu zaferin devamı olarak Gazze'nin zaferini de kutlarız," şeklinde konuştu.

Bitlis'te yurtta kalan 17 Suriyeli kız öğrencinin organizasyonuyla Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasını kutlamak için yurt binasında oda ışıklarıyla "Şam" yazıldı.

Bitlis'te yurtta kalan 17 Suriyeli kız öğrencinin organizasyonuyla Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasını kutlamak için yurt binasında oda ışıklarıyla "Şam" yazıldı.