Bitlis'te Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlerine 2 Gün Yasak

Bitlis'te Etkinlikler Yasaklandı

Bitlis Valiliği, il genelinde toplantı ve gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları ile etkinliklerin 16-17 Kasım tarihlerinde 2 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Yasak Gerekçesi

Valilikten yapılan açıklamada, ülke gündemini etkileyen gelişmeler dolayısıyla Bitlis'te de çeşitli sivil toplum kuruluşları ve gerçek kişiler tarafından basın açıklamaları, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri gibi etkinliklerin düzenlendiği belirtildi. Ancak, bu etkinliklerin terör örgütleri ve provokatif gruplarca suiistimal edilme riski bulunduğu ifade edildi.

Kamu Güvenliği Öne Çıktı

Yapılan açıklamada, izinsiz olarak düzenlenecek gösteri yürüyüşleri ve şiddet içerikli eylemlerin kamu düzeni ve güvenliğini tehdit edebileceği vurgulandı. Ayrıca, toplumsal çatışma ortamına sürüklenilmesi ihtimali göz önünde bulunduruldu.

Uygulama Yönergeleri

Bitlis'te Valilik ve Kaymakamlıkça uygun görülenler haricinde düzenlenecek her türlü gösteri, basın açıklaması, oturma eylemi gibi etkinliklerin 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu çerçevesinde yasaklandığı ifade edildi. Ayrıca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca, kanuna aykırı eylemlere katılım sağlamaya yönelik girişlerin yasaklandığı kaydedildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.