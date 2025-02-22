Bitlis'te Üç İlde Uyuşturucu Operasyonu: 9 Tutuklama

Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklamalar

Bitlis merkezli olarak gerçekleştirilen kapsamlı bir uyuşturucu operasyonu, 3 ilde düzenlendi. Operasyon sonucunda yakalanan 20 şüpheliden 9'u tutuklandı, 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon Detayları

Valilikten alınan bilgilere göre, il Jandarma Komutanlığı'nın özel ekipleri, Bitlis’in yanı sıra İstanbul ve Muş illerinde de uyuşturucu operasyonu düzenledi. Yapılan aramalar sonucunda, belirlenen adresler ve hükümlülerin kaldığı bazı koğuşlarda önemli miktarda uyuşturucu madde ve araçlar ele geçirildi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyon kapsamında; 14 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram esrar, 5 uyuşturucu kullanım aparatı, bir ruhsatsız av tüfeği, 9 cep telefonu ve 9 dijital materyal bulundu.

Sonuç ve Gelişmeler

Gözaltına alınan 20 şüpheliden 9'u, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.