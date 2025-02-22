Bitlis'te Üç İlde Uyuşturucu Operasyonu: 9 Tutuklama

Bitlis merkezli uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheliden 9'u tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 14:00
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 14:00
Bitlis'te Üç İlde Uyuşturucu Operasyonu: 9 Tutuklama

Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklamalar

Bitlis merkezli olarak gerçekleştirilen kapsamlı bir uyuşturucu operasyonu, 3 ilde düzenlendi. Operasyon sonucunda yakalanan 20 şüpheliden 9'u tutuklandı, 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon Detayları

Valilikten alınan bilgilere göre, il Jandarma Komutanlığı'nın özel ekipleri, Bitlis’in yanı sıra İstanbul ve Muş illerinde de uyuşturucu operasyonu düzenledi. Yapılan aramalar sonucunda, belirlenen adresler ve hükümlülerin kaldığı bazı koğuşlarda önemli miktarda uyuşturucu madde ve araçlar ele geçirildi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyon kapsamında; 14 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram esrar, 5 uyuşturucu kullanım aparatı, bir ruhsatsız av tüfeği, 9 cep telefonu ve 9 dijital materyal bulundu.

Sonuç ve Gelişmeler

Gözaltına alınan 20 şüpheliden 9'u, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İLGİLİ HABERLER

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yeni Tip Çıkarma Gemisi Ç-159 Törenle Denize İndirildi
2
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bingöl UMKE Merkezini Ziyaret Etti
3
Rize'de Cep Telefonu Bataryası Patladı: Güvenlik Kamerası Görüntüledi
4
Bursa'da Bağ Evinde Silahlı Saldırı: 1 Ölü
5
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan Tunceli Kongresinde Mesajlar Verdi
6
Aydın'da Kağıt Fabrikasındaki Yangına Hızla Müdahale Ediliyor
7
Destici TÜSİAD Soruşturmasında Kanunlara Saygı Çağrısı Yaptı

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!