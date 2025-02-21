Bitlis'te Ulaşım Sorunları İçin Karla Mücadele Devam Ediyor

Bitlis'te, yoğun kar yağışının ardından, yol açma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Belediye tarafından yapılan açıklamada, kar yağışının ulaşımda aksamalara neden olduğu belirtildi.

Sabah saatlerinden itibaren, belediye ekipleri kaldırımları, merdivenleri ve mahalle yollarını kardan temizlemeye başladı. Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, vatandaşların yaşam standartlarını korumak için tüm imkanların kullanıldığını ifade etti.

Tanğlay, karla mücadele ekiplerinin kent genelinde koordineli şekilde çalıştığını aktararak, "Vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını güvenle sürdürebilmeleri için ekiplerimiz sahada özveriyle çalışıyor. Kar yağışı sonrası herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına önlemlerimizi aldık. Kar temizleme faaliyetlerimizi hız kesmeden sürdüreceğiz," dedi.

Bitlis'te kar yağışının ardından başlatılan yol açma çalışmaları devam etti.

Bitlis'te kar yağışının ardından başlatılan yol açma çalışmaları devam etti.