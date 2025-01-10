Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonunda 8 Şüpheli Tutuklandı

Bitlis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonu sonucunda 8 şüpheli tutuklandı. Uyuşturucu ticaretine karşı yürütülen mücadele sürüyor.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 14:54
Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonunda 8 Şüpheli Tutuklandı

Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu

Bitlis'te uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 8 şüpheli tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen bu çalışmalar, uyuşturucu ticaretini sona erdirmeyi hedefliyor.

Eş Zamanlı Operasyonlar Gerçekleştirildi

Bitlis merkez ile Tatvan ve Güroymak ilçelerinde, eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda toplam 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve hakimlikçe tutuklandı.

Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Ele geçirilen malzemeler arasında çeşitli miktarlarda uyuşturucu haplar, uyuşturucu maddeler, bir tabanca ve 16 tabanca fişeği bulunmaktadır. Bu operasyon, Bitlis'te uyuşturucu ticareti ile mücadelede kararlılık gösteren güvenlik güçlerinin çabalarını gözler önüne seriyor.

İLGİLİ HABERLER

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tokat'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
2
Rize'deki PTT Çalışanlarının Ölümü, Ardahan ve Erzincan'da Protesto Edildi
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet Türkiye'nin Kazanımlarını Takdir Etmiyor
4
Erzurum'da Müstakil Evde Patlama: 4 Yaralı
5
Kahramanmaraş Deprem Davasında Yargılamalar Devam Ediyor: Ebrar Sitesi F Blok'ta 96 Ölüm
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Halep Kalesi'nde Ay Yıldızlı Sancak Neden CHP'yi Rahatsız Ediyor?'
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye 'Uyuşturucu Üretim Çiftliği' Olmamalı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar