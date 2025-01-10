Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonunda 8 Şüpheli Tutuklandı

Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu

Bitlis'te uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 8 şüpheli tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen bu çalışmalar, uyuşturucu ticaretini sona erdirmeyi hedefliyor.

Eş Zamanlı Operasyonlar Gerçekleştirildi

Bitlis merkez ile Tatvan ve Güroymak ilçelerinde, eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda toplam 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve hakimlikçe tutuklandı.

Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Ele geçirilen malzemeler arasında çeşitli miktarlarda uyuşturucu haplar, uyuşturucu maddeler, bir tabanca ve 16 tabanca fişeği bulunmaktadır. Bu operasyon, Bitlis'te uyuşturucu ticareti ile mücadelede kararlılık gösteren güvenlik güçlerinin çabalarını gözler önüne seriyor.