Bitlis'te Yaylada Köpeğin Saldırısı: 14 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Bitlis'te Köpek Saldırısı

Bitlis'in Hizan ilçesindeki bir yaylada, 14 yaşındaki Muhammet Bingöl, oyun oynarken bir köpek tarafından ısırıldı.

Olay Anı ve Müdahale

Bingöl, Gökay köyüne bağlı Seksenpınar mezrası yaylasında ailesiyle birlikte bulunuyordu. Dışarıda oyun oynadığı sırada aniden bir köpeğin saldırısına uğradı.

Yaralanan çocuk için 112 Acil Sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi olay yerine sevk edildi. Ekip, zorlu arazi koşullarına rağmen hızlıca yaylaya ulaştı.

Sağlık Durumu

Ekibin ilk müdahalesinin ardından, Muhammet Bingöl, Hizan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yarası pansuman edilen ve gerekli aşıları yapılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.