Bitlis'te Yenilenebilir Enerji Yatırımları Artıyor: Güneş ve Rüzgar Santralleri Kuruluyor

Bitlis'te artan güneş ve rüzgar enerjisi santralleri, çevre dostu enerji üretimiyle ekonomiye katkı sağlıyor. Yeni yatırımlar yolda.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 12:09
Bitlis'te Yenilenebilir Enerji Yatırımları Artıyor: Güneş ve Rüzgar Santralleri Kuruluyor

Bitlis'te Yenilenebilir Enerji Yatırımları Artıyor

Bitlis, rüzgar ve güneş enerjisi santralleriyle dikkat çekiyor. Şehirdeki enerji yatırımları, hem çevre dostu hem de ekonomik faydalar sağlıyor.

Güneşli gün sayısı ile rüzgar potansiyelinin yüksek olduğu Bitlis, yatırımcıların gözdesi haline gelmiş durumda. Şu an kent merkezi ve ilçelerinde kurulan 5 güneş ve 2 rüzgar enerjisi santrali, elektrik üretimi sağlıyor.

Hedef: 10 Yeni Santral

Dörtağaç köyü mevkisinde bulunan 6 türbinden oluşan 32 megavat kapasiteli rüzgar santrali ve Rahva bölgesindeki 4,8 megavat kapasiteli tek türbinli santral, elektrik nakil hatlarına enerji aktarıyor. Ayrıca, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerinde de toplam 42,5 megavat kapasiteli güneş santralleri var. Kentin bu potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla, Adilcevaz, Ahlat ve Tatvan ilçelerinde 9 yeni güneş santrali, Güroymak’ta ise 8 türbinden oluşan rüzgar santrali için çalışmalar devam ediyor.

Vali Karakaya: "Enerji Yatırımları Sürecek"

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, enerjinin kalkınma ve üretim üzerindeki önemine değinerek, "Enerji alanında Türkiye’nin attığı adımlardan memnunuz. Şehrimizde rüzgar ve güneş enerjisi potansiyeli oldukça yüksek. Bakanlıkların verdiği lisanslarla yatırımlar devam ediyor" dedi.

Enerji Maliyetlerini Düşürmek İçin Çalışmalar Yapılıyor

Karakaya, yeni kurulacak güneş santralleri sayesinde vatandaşların ve sanayicilerin daha uygun fiyatlarla enerji elde edeceğini belirtti. Böylelikle, maliyetlerin düşmesi, üretim ve istihdamda artışı tetikleyecek.

Henüz inşaat aşamasındaki projelerin tamamlanmasıyla birlikte, Bitlis’te yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaşması bekleniyor.

Yüksek Kapasiteli Yatırımlar Bekleniyor

Bitlis’teki santrallerin ürettiği enerji, trafolar aracılığıyla nakil hatlarına aktarılıyor. Yüksek kapasitede enerji üretim yapmak isteyen yatırımcıların başvuruları devam ediyor. Karakaya, "Bu yıl da önemli yatırımlar gerçekleşecek" diyerek müjdeledi.

Bitlis'te rüzgar ve güneş enerjisi santrali sayısı artıyor. Devletin sunduğu desteklerden...

Bitlis'te rüzgar ve güneş enerjisi santrali sayısı artıyor. Devletin sunduğu desteklerden yararlanarak kent merkezi ile ilçelerde uygun olan alanlara rüzgar ve güneş enerjisi santralleri kuran yatırımcılar, çevre dostu enerji üretimiyle ekonomiye de katkı sunuyor.

Bitlis'te rüzgar ve güneş enerjisi santrali sayısı artıyor. Devletin sunduğu desteklerden...

Bitlis'te rüzgar ve güneş enerjisi santrali sayısı artıyor. Devletin sunduğu desteklerden yararlanarak kent merkezi ile ilçelerde uygun olan alanlara rüzgar ve güneş enerjisi santralleri kuran yatırımcılar, çevre dostu enerji üretimiyle ekonomiye de katkı sunuyor.

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