Bitlis'te Yenilikçi Bir Eğitim Kurumu Açıldı: Özel Eren Fen ve Teknoloji Lisesi

Bitlis'te Özel Eren Fen ve Teknoloji Lisesi'nin Açılışı Gerçekleşti

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesini aşmanın önemini vurguladı.

Eren Holding tarafından inşa edilen Özel Eren Fen ve Teknoloji Lisesi, kentte nitelikli eğitim sunmak amacıyla kapılarını açtı. Her yıl 30 kız ve 30 erkek öğrenci kabul eden okul, Bitlis merkezinde yer alıyor.

Açılış Töreninde İfade Edilen Duygular

Vali Karakaya, Eren Holding'in istihdam ve eğitim konusundaki önemli katkılarına değinerek, "Bu güzel eğitim kurumları, gençlerimizi modern çağa hazırlamak için önemli bir rol oynayacak," şeklinde konuştu.

Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren ise, “Türkiye'nin yoksul bölgelerine eğitim ve teknoloji odaklı yatırımlar yapmayı hedefliyoruz. Bu okul, sadece eğitim vermekle kalmayacak, aynı zamanda öğrencilerimize uluslararası deneyim kazandıracak,” dedi.

Geçmişten Geleceğe Bir Eğitim Vizyonu

Ayrıca, öğrencilerin yaz tatillerinin bir kısmını Çin ve İngiltere'de geçirmesi planlanırken, Eren, “Çin’in teknolojik gücünden yararlanmak için Çince bilen bireylere ihtiyaç var,” bilgisini verdi.

Okulda 5 yıllık eğitim süreci boyunca öğrencilere yüksek standartlarda eğitim verileceği ve öğrenci sayısının 300'e kadar çıkabileceği belirtildi. Eren, İstanbul ve Ankara'dan da ilgi göreceklerini kaydetti.

Milli Değerler ve Çağdaş Eğitim

İsmail Eren, eğitimdeki hedeflerinin milli değerleri korumak ve bilim üretmeye katkı sağlamak olduğunu belirtti. Eren, "Öğrencilerimizi uluslararası standartlarda, aynı zamanda kendi değerlerimize sadık bir şekilde yetiştirmeyi amaçlıyoruz," ifadelerini kullandı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından, katılımcılar yeni eğitim kurumunu gezdi. Okulun etkinliklerinde, öğretmen Furkan Gümüş öncülüğünde müzik ve şiir dinletileri düzenlendi.

Bitlis'te, Eren Holding tarafından yaptırılarak geçen yıl eğitim hayatına başlayan Özel Eren Fen ve Teknoloji Lisesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Programa Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, Eren Holding Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Eren, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Eren Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Berrak Ayazoğlu katıldı. Katılımcılar, açılış kurdelesini kesti.

Bitlis'te, Eren Holding tarafından yaptırılarak geçen yıl eğitim hayatına başlayan Özel Eren Fen ve Teknoloji Lisesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Programa Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, Eren Holding Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Eren, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Eren Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Berrak Ayazoğlu katıldı. Katılımcılar, açılış kurdelesini kesti.

Bitlis'te, Eren Holding tarafından yaptırılarak geçen yıl eğitim hayatına başlayan Özel Eren Fen ve Teknoloji Lisesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Programa Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, Eren Holding Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Eren, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Eren Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Berrak Ayazoğlu katıldı. Katılımcılar, açılış kurdelesini kesti.

Bitlis'te, Eren Holding tarafından yaptırılarak geçen yıl eğitim hayatına başlayan Özel Eren Fen ve Teknoloji Lisesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Programa Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, Eren Holding Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Eren, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Eren Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Berrak Ayazoğlu katıldı. Katılımcılar, açılış kurdelesini kesti.