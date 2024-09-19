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Bitlis'te Yıldırım Çarpması: Çoban Yaralandı, Koyunlar Telef Oldu

Bitlis’in Güroymak ilçesinde yıldırım çarpması sonucu bir çoban yaralandı, 10 koyun telef oldu.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 20:46
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 20:46
Bitlis'te Yıldırım Çarpması: Çoban Yaralandı, Koyunlar Telef Oldu

Bitlis'in Güroymak İlçesinde Yıldırım Olayı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde yaşanan trajik bir olayda, yıldırım çarpması sonucu bir çoban yaralandı.

Sağanak ve Dolu Etkili Oldu

Öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve dolu, bölgedeki hava koşullarını zorlaştırdı. Nemrut Dağı'nın eteklerinde küçükbaş hayvanları otlatan Yılmaz Üşmali, yıldırım çarpmasıyla yaralandı ve maalesef 10 koyun telef oldu.

Yaralı Çoban Hastaneye Kaldırıldı

Yaralı çoban, çevredeki köylüler ve yakınları tarafından güroymak devlet hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından bölgedeki hayvan yetiştiricileri, hava koşullarına karşı daha dikkatli olmaları gerektiğini belirtmekte.

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