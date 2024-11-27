Bitlis'te Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Bitlis'te Eğitime Kar Engeli

Bitlis'te olumsuz hava koşulları, eğitimi olumsuz etkileyerek il merkezi ile Tatvan, Güroymak ve Mutki ilçelerinde eğitim faaliyetlerine bir gün ara verilmesine sebep oldu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü vurgulanarak, kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle, bu bölgelerdeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verildiği ifade edildi.

Ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı bilgisi de aktarıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.