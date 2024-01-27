Bitlis'te yüzme etkinliği yapıldı: Dondurucu soğukta yüzdüler

Bitlis'te soğuk suya meydan okuyanlar, Altunkalbur Kış Yüzme Şenliği'nde buluştu. Beşminare Düşünce Akademisi Derneği'nin düzenlediği etkinlik, bölgenin turizmine katkı sağlamayı amaçlıyor. Eksi 6 derecede doğal kaynak suyuyla dolu havuza giren dernek üyeleri ve vatandaşlar, kupa kazandı.

Bitlis'te yüzme etkinliği yapıldı: Dondurucu soğukta yüzdüler
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Altunkalbur Kış Yüzme Şenliği'nin 7'ncisi Bitlis'te gerçekleşti. Beşminare Düşünce Akademisi Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, Bitlis-Mutki yolu üzerindeki Altunkalbur mesire yerinde buluşan dernek üyeleri ve vatandaşlar, bölgeyi turizme açmak için soğuk suya girdi. 

yüzme etkinliği

Sıcaklığın eksi 6 dereceye kadar indiği bölgedeki havuz, doğal kaynak suyuyla doluydu. Havuza giren dernek üyeleri ve vatandaşlar, etkinliğe katıldıkları için kupa aldı.

Beşminare Düşünce Akademisi Derneği Başkanı Serdar Durer, "Bizde Bitlis'in karına, kışına, akarsularına ve bütün coğrafik güzelliklerine dikkat çekmek için her yıl bu etkinliği icra ediyoruz. Geçen yıl ülkemizde yaşadığımız deprem felaketinden dolayı etkinliğimize ara vermiştik. Bu yıl yedincisini yapmak nasip oldu. Bitlis'in tanıtımına güzel bir katkı sunacağına inandığımız bu etkinliği sürdürmek istiyoruz" dedi.

yüzme etkinliği

Bitlisli iş adamı Ramazan Şerif Fırat, yazın birkaç defa bölgeye gelip havuzda yüzdüğünü söyledi. Fırat kış aylarında hiç yüzmediğini ancak söz verdiği için etkinliğe katıldığını belirtti ve etkinliğe katıldı. Sonra dernek üyeleri ve vatandaşlar, havuza girerek soğuk suda yüzdü.

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