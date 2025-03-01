Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü 500 Kişiye İftar Verdi

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 500 kişiye iftar vererek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 20:44
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 20:49
Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü 500 Kişiye İftar Verdi

Bitlis'te İftar Buluşması

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Sofralarımıza Bereket, Gönüllerimize Merhamet” temalı iftar programı yoğun ilgi gördü. Bu özel etkinlikte, 500 kişilik iftar sofrası kuruldu.

Birlik ve Beraberlik

Kente ait bir otelin restoranında gerçekleştirilen iftarda katılımcılar, hep birlikte dua etti ve oruçlarını açtı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Desteği

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Nurullah Bingöl, yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Ramazan boyunca 81 ilde iftar programı düzenleyeceğini belirtti.

Günlük 2,700 İftar

Bingöl, bölgedeki 6 ilde günlük 2,700 kişiye iftar vermenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. “Bugün Ramazan’ın birinci günü. Bu manevi havayı vatandaşlarımızla paylaşmanın sevincini yaşıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı iftar yemeğimize davet ediyoruz. Katılımın artacağına inanıyoruz ve gelen hiçbir vatandaşımızı geri çevirmeyeceğiz” dedi.

Özenle Hazırlanan Menü

Bingöl, her gün menüde 4 çeşit yemeğin sunulacağını ve vatandaşların memnuniyetini sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünce “Sofralarımıza Bereket, Gönüllerimize Merhamet” temasıyla...

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünce “Sofralarımıza Bereket, Gönüllerimize Merhamet” temasıyla düzenlenen programda 500 kişiye iftar verildi.

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünce “Sofralarımıza Bereket, Gönüllerimize Merhamet” temasıyla...

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünce “Sofralarımıza Bereket, Gönüllerimize Merhamet” temasıyla düzenlenen programda 500 kişiye iftar verildi.

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