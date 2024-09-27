Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı Ziyaret Etti

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya'nın Ahlat Ziyareti

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ahlat ilçesindeki tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığını ziyaret etti. Mezarlığın güncel durumu hakkında bilgi almak için görevlilerle görüştü.

Cuma Namazı ve Vatandaşlarla Buluşma

Vali Karakaya, sosyal programlarının bir parçası olarak Ahlat Ulu Cami'nde cuma namazını kıldı ve sonrasında vatandaşlarla bir araya geldi.

Tarihi Eserler ve Restorasyon Çalışmaları

Karşılaştığı manevi atmosferden etkilenen Karakaya, Abdurrahman Gazi Türbesini ziyaret ettikten sonra Selçuklu Meydan Mezarlığı'na geçti. İlgili uzmanlardan Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kulaz ve Mikail Ercek ile yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kültürel Mirasın Önemi

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Karakaya, Ahlat'ta yürütülen kültürel faaliyetlerin sürdürüleceğini belirtti. Karakaya, "Bitlis'in tarihi ve kültürel zenginlikleri büyük bir öneme sahip. Özellikle Ahlat'taki Selçuklu Meydan Mezarlığı, Anadolu'daki ilk Türk izlerinden biridir," dedi.

Hizmetlere Devam Vurgusu

Karakaya, "Bu tarihi yere bugüne kadar emek harcayan herkese teşekkür ediyorum. Burayı daha ileri bir seviyeye taşımak için çabalarımız sürecektir," dedi. Ayrıca, Türkiye ve dünya genelinden kültüre meraklı olan vatandaşları Ahlat'a davet etti.

Vali Karakaya'ya Eşlik Eden İsimler

Tarihi mezar taşlarının önünde fotoğraf çektiren Vali Karakaya'ya, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Fuat Eker ve diğer kurum amirleri eşlik etti.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya (ortada), Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti. Karakaya, tarihi mezarlıkta yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları hakkında kazı başkanı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kulaz'dan (solda) bilgi aldı. Karakaya'ya ziyaretinde Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl (sağda) de eşlik etti.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya (ortada), Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti. Karakaya, tarihi mezarlıkta yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları hakkında kazı başkanı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kulaz'dan (solda) bilgi aldı. Karakaya'ya ziyaretinde Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl (sağda) de eşlik etti.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya (ortada), Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti. Karakaya, tarihi mezarlıkta yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları hakkında kazı başkanı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kulaz'dan (solda) bilgi aldı. Karakaya'ya ziyaretinde Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl (sağda) de eşlik etti.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya (ortada), Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti. Karakaya, tarihi mezarlıkta yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları hakkında kazı başkanı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kulaz'dan (solda) bilgi aldı. Karakaya'ya ziyaretinde Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl (sağda) de eşlik etti.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya (ortada), Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti. Karakaya, tarihi mezarlıkta yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları hakkında kazı başkanı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kulaz'dan (solda) bilgi aldı. Karakaya'ya ziyaretinde Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl (sağda) de eşlik etti.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya (ortada), Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti. Karakaya, tarihi mezarlıkta yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları hakkında kazı başkanı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kulaz'dan (solda) bilgi aldı. Karakaya'ya ziyaretinde Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl (sağda) de eşlik etti.