Bitlis, Van, Muş kar esareti altında: 50 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Van'da yoğun kar yağışıyla 2 gün önce kapanan mahalle ve mezra yollarını açmak için çalışmalar sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, kentte 26 yerleşim yerinin yolu kar nedeniyle kapandığını duyurdu. Karla mücadele ekipleri, bu yolları açmak için çalışırken, diğer yollarda da genişletme işlemlerine devam etti.

Kentteki 89 yerleşim yerinin yolunun 72 tanesi, karla mücadele ekiplerinin dün başlattığı çalışma sonucunda açıldı. Ekipler, halen kapalı olan 17 köy ve mezra yolunu da ulaşıma açmak için çaba gösteriyor.





BİTLİS KAR ALTINDA

Kar ve tipi yüzünden ulaşıma kapanan 266 köy yolunun 259 tanesi, Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün çalışmasıyla açıldı. Müdür Ümit Kurtkan, halen kapalı durumda olan 7 köy yolunu da ulaşıma açmak için çaba sarf ettiklerini söyledi.





MUŞ'TA KAR ESARETİ YOLLARI KAPATTI

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, son iki gündür devam eden kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 241 köy yolunun hepsini açtıklarını söyledi. Yentür, yolları genişletmek için çalışmaların sürdüğünü ve olası acil durumlara karşı ekiplerin hazır olduğunu belirtti.