Bitlis ve Muş'ta Kar Yağışı Hayatı Etkiliyor

Bitlis'te Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

Bitlis merkez ve Ahlat ilçesinde dün başlayan kar yağışı tüm etkisini hissettiriyor. İl merkezinde etkili olan kar ve tipi, günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Beyaza bürünen kentte, birçok vatandaş ve sürücü zor anlar yaşarken, Bitlis-Tatvan kara yolunun Rahva mevkisinde yoğun kar ve tipi nedeniyle sürücüler kontrollü olarak ilerliyor.

Ahlat ilçesinde de aralıklarla devam eden kar yağışı, şehri tamamen beyaza bürümüş durumda. Belediye ekipleri, yol açma ve tuzlama çalışmaları yürüterek trafikte aksamaları en aza indirmeye çalışıyor. Zaman zaman etkisini artıran kar yağışı ve soğuk havaya rağmen, çocuklar eğlencelerini kartopu oynayarak çıkarıyor.

Güroymak'ta Kar Kalınlığı 20 Santimetreyi Buldu

Güroymak ilçesinde kar kalınlığının bazı bölgelerde 20 santimetreye ulaştığı bildiriliyor. Karayolları ve belediye ekipleri, yolların açık tutulması için ana arterler ve caddelerde yoğun bir şekilde çalışma yürütüyor.

Muş'ta Karın Keyfi

Muş'ta da etkili olan kar yağışları, bir esnafın işyerinin önüne yaptığı yaklaşık 2,5 metre boyundaki kardan adam ile dikkatleri üzerine çekti. Kardan adamı gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla fotoğraf çekmek için adeta sıraya girdi.

Esnaf Mehmetcan Tuncer, uzun süredir kar yağmasını beklediklerini belirterek, "Karın yağmasıyla kardan adam yapmaya karar verdik. 3 saatlik çalışmayla bu kardan adamı yaptık. Görenler fotoğraf çekiyor. Karın keyfini bu şekilde çıkarıyoruz," ifadelerini kullandı.

Muş'ta etkili olan yağışların ardından bir esnafın, işyerinin önüne yaptığı yaklaşık 2,5 metre boyundaki kardan adam ilgi gördü.

Muş'ta etkili olan yağışların ardından bir esnafın, işyerinin önüne yaptığı yaklaşık 2,5 metre boyundaki kardan adam ilgi gördü.