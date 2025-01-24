Bitlis ve Van'da Kar Yağışı Ulaşımı Aksattı

Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, Bitlis ve Van'da ulaşımda aksamalara yol açtı. Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, bu durum nedeniyle 22 köy yolunun kapandığını ifade etti.

Kurtkan, vatandaşların ulaşımda sorun yaşamamaları adına kapalı köy yollarının en kısa sürede yeniden ulaşıma açılacağına dair bilgi verdi. Kar yağışıyla birlikte, kent beyaz bir örtüyle kaplanırken, soğuk hava da günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Van'da Durum

Van'ın Erciş ilçesinde de benzer şekilde gece kar yağdı. Dronla görüntülenen, beyaz örtüyle kaplı ilçe merkezi, ekiplerin karla mücadele çalışmalarıyla dikkat çekti.

Van'ın Erciş ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Beyaza bürünen ilçe merkezi dronla görüntülendi.

Van'ın Erciş ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Beyaza bürünen ilçe merkezi dronla görüntülendi.