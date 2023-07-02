Bitlis’e bağlı 10 köy ve mezralarda ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı kararı!
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Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı 10 köy ve yerleşim birimine bir sonraki duyuruya kadar sokağa çıkma yasağının getirildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamanın içeriğinde "Bugün saat 21.00'den itibaren bölücü terör örgütü mensuplarının tutuklanarak can ve beden güvenliklerinin sağlanması yönünde ikinci bir karar verilinceye kadar köy ve yerleşim yerlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır." denildi.
Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı bazı köy ve yerleşim yerlerinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre; ilçe sınırlarında olan Bilgili, Yaylacık, ve Sarıbal'ın yanı sıra Yeniçay, Yolbilen ve Çalışkanlar'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ayrıca; Gedik, Akyazı ve Erencik ile Otluk köy ve mezralarında da sokağa çıkma yasağının getirildiği bilgisi paylaşıldı.
VALİLİKTEN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLANI
Valilik kanalından yapılan açıklamada şunlar söylendi:
"Köy ve mezralarında bölücü terör örgütüne üye mensupların bulunduğu ve sığınma amaçlı barınaklar kurdukları bilgisi alındıktan sonra 5442 sayılı İl İdaresinin kanun kapsamında yer alan 11/C maddesi uyarınca saat 21:00'dan ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı alınma kararı alınmıştır."
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