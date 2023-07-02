Bitlis’e bağlı 10 köy ve mezralarda ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı kararı!

Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı bazı köy ve yerleşim yerlerinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre; ilçe sınırlarında olan Bilgili, Yaylacık, ve Sarıbal'ın yanı sıra Yeniçay, Yolbilen ve Çalışkanlar'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ayrıca; Gedik, Akyazı ve Erencik ile Otluk köy ve mezralarında da sokağa çıkma yasağının getirildiği bilgisi paylaşıldı.

VALİLİKTEN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLANI

Valilik kanalından yapılan açıklamada şunlar söylendi:

"Köy ve mezralarında bölücü terör örgütüne üye mensupların bulunduğu ve sığınma amaçlı barınaklar kurdukları bilgisi alındıktan sonra 5442 sayılı İl İdaresinin kanun kapsamında yer alan 11/C maddesi uyarınca saat 21:00'dan ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı alınma kararı alınmıştır."