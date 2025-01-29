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Bitlisli Kadınlar Kooperatifle Yöresel Lezzetleri Pazarlıyor

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki kadınlar, kurdukları kooperatifle yöresel yemekleri pazarla aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 10:29
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 11:31
Bitlisli Kadınlar Kooperatifle Yöresel Lezzetleri Pazarlıyor

Bitlis'te Kadın Kooperatifi İle Yöresel Lezzetlerin Yükselişi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, kooperatif kurarak yöresel yemekleri pazarlayan kadınlar, aile bütçelerine önemli katkılar sağlıyor. Kaymakamlıktan destek alan 8 kadın, "Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi"ni oluşturdu.

Kadınların Gücü ile Yöresel Üretim

Mesleki Eğitim Merkezi'nde kendileri için oluşturulan mutfakta yöresel yemekleri hazırlayan kadınlar, bu lezzetleri halkla buluşturuyor. Kooperatif Başkanı Ayşe Karaman, Ankara'da akademisyenler tarafından düzenlenen seminerlerde sertifikalandıklarını belirtti.

Karaman, “Tatvanlı kadınlar olarak üretim için yola çıktık. Hazırladığımız projeyi Kaymakamımız Remzi Demir'e sunduk. Bize maddi ve manevi destek sağladı. Böylece 8 kadın bir araya gelerek kooperatifimizi kurduk.” dedi.

Ekonomik Kazanç ve Gelecek Planları

Kooperatif sayesinde ekonomik kazanç sağladıklarını dile getiren Karaman, "Düğün, nişan ve özel günler için yemek hazırlıyoruz. İş yerleri ve evlere yemek gönderiyoruz. Buradaki kadınlarımız, sattıkları yemeklerle aile ekonomisine destek oluyor." şeklinde konuştu.

Kooperatifin geleceği hakkında bilgi veren Karaman, “İşimizi büyütmeyi ve sadece yemek sektörüyle sınırlı kalmayıp, el sanatları ve hediyelik eşyalar üretmeyi planlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kadın Girişimcilerin Birlikteliği

Dört çocuk annesi Zeynep Yıldırım, girişimcilik ruhunu yansıtmak amacıyla kooperatife katıldığını ifade ederek, “Yemek veya diğer organizasyonlarda kadının gücünü göstermek istiyoruz. Burada 8 arkadaşımızla birlikte çalışma ruhuyla hareket ediyoruz.” dedi. Yıldırım, emeğinin karşılığını almayı umut ettiğini sözlerine ekledi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kurdukları kooperatifte bir araya gelen kadınlar, ürettikleri yöresel...

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kurdukları kooperatifte bir araya gelen kadınlar, ürettikleri yöresel yemekleri pazarlayarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Mesleki Eğitim Merkezi'nde kendileri için oluşturulan mutfakta hazırladıkları yöresel yemekleri satışa sunan kadınlar, kazandıklarıyla aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kurdukları kooperatifte bir araya gelen kadınlar, ürettikleri yöresel...

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kurdukları kooperatifte bir araya gelen kadınlar, ürettikleri yöresel yemekleri pazarlayarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Mesleki Eğitim Merkezi'nde kendileri için oluşturulan mutfakta hazırladıkları yöresel yemekleri satışa sunan kadınlar, kazandıklarıyla aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

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