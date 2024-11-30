Bitlisli Kardeşler, Ekonomik Ömrünü Dolduran Ceviz Ağaçlarını Sanata Dönüştürüyor

Bitlis'in Tatvan İlçesinde Ahşap Sanatı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Nurullah ve Sunullah Polat kardeşler, ekonomik ömrünü dolduran ceviz ağaçlarını işleyerek sanat eserlerine dönüştürüyor. Fuar Mahallesi'nde yaşayan bu iki kardeş, babalarından öğrendikleri ahşap oymacılığı mesleğini devam ettiriyor.

Ürün Çeşitliliği ve Geri Dönüşüm

İş yerlerinde, ekonomik ömrünü doldurmuş ceviz ağaçlarını çeşitli ürünlere dönüştüren kardeşler, duvar saatleri, sehpa, doğrama tahtası, küllük ve bardak gibi eserlerini satışa sunuyor. Nurullah Polat, yaptıkları ürünlerin ilgi gördüğünü dile getiriyor.

Polat, ceviz ağaçlarını geri dönüştürme amacıyla bu işe başladıklarını belirtiyor: "Bu işe dedemiz ve babamızdan esinlenerek başladık. Verimden düşen ceviz ağaçlarını kullanıyoruz. Kardeşimle beraber geçen yıl bu iş yerini açtık. Yaptığımız ürünler oldukça rağbet görüyor. Aslında bu işe geri dönüşüm amacıyla başladık. Bu ağaçlar geri dönüşüm amacıyla kullanılmasaydı yakacak odun olarak sarf edilecekti. Ceviz dallarını hayal gücümüzü kullanarak farklı ürünler olarak tasarladık. Böylece iş sahibi olduk."

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.