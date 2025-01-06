Bitlisli Kayakçılar, Eksi 15 Derecede Şampiyonluk İçin Antrenman Yapıyor

Bitlisli kayakçılar, dondurucu soğuklarda antrenman yaparak yeni başarılar peşinde koşuyor. Kayaklı Koşu Milli Takım Antrenörü Celal Apak, El-Aman Hanı mevkisinde, hava sıcaklığı sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü ve kar kalınlığının 30-40 santimetreyi geçtiği antrenmanların sürdüğünü bildirdi.

Bitlis'teki kayaklı koşu takımı sporcuları, Erzurum'da yapılacak yarışmada yüksek puanlar elde ederek Türkiye şampiyonasına katılmayı hedefliyorlar. Kar yağışının ardından, hazırlıklarını sıklaştıran sporcular, 1600 rakımlı 2,5 kilometre uzunluğundaki pistte, başarılı bir sezon geçirmek için çaba gösteriyor.

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