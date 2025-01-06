Bitlisli Kayakçılar, Eksi 15 Derecede Şampiyonluk İçin Antrenman Yapıyor

Bitlisli kayakçılar, dondurucu soğuklarda antrenman yaparak yeni başarılar peşinde koşuyor. Kayaklı Koşu Milli Takım Antrenörü Celal Apak, El-Aman Hanı mevkisinde, hava sıcaklığı sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü ve kar kalınlığının 30-40 santimetreyi geçtiği antrenmanların sürdüğünü bildirdi.
Bitlis'teki kayaklı koşu takımı sporcuları, Erzurum'da yapılacak yarışmada yüksek puanlar elde ederek Türkiye şampiyonasına katılmayı hedefliyorlar. Kar yağışının ardından, hazırlıklarını sıklaştıran sporcular, 1600 rakımlı 2,5 kilometre uzunluğundaki pistte, başarılı bir sezon geçirmek için çaba gösteriyor.
Olimpiyat Hedefleri
Apak, milli takım antrenörlüğünde; Kuzey disiplini branşında yaklaşık 55 sporcu ile çalıştıklarını ifade etti. Antrenör Apak, "Önümüzde eleme ve etap yarışmaları var. Başarılı olurlarsa milli takıma dahil olacaklar" Sporcular arasında yer alan Hayrunnisa Akbalık, hazırlıklarına devam ettiklerini belirterek, "Hava sıcaklığı çok düşük ama biz bunu aşmayı hedefliyoruz. Madalya almak için antrenman yapmaya devam edeceğiz"Arif Gözeten ise, "Hava çok soğuk olmasına rağmen antrenmanlarımızı yapıyoruz. Bu sporu çok seviyorum" Bitlis'te kayaklı koşu takımı sporcuları, Erzurum'da yapılacak yarışmada yüksek puanlar elde ederek Türkiye şampiyonasına katılabilmek için dondurucu soğuğa rağmen antrenmanlarını aksatmıyor. Kentte etkili olan yağışların ardından kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla antrenmanlarını sıklaştıran Bitlisli kayakçılar, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü tarihi El-Aman Hanı mevkisinde hazırlıklarını sürdürüyor. Bitlis'te kayaklı koşu takımı sporcuları, Erzurum'da yapılacak yarışmada yüksek puanlar elde ederek Türkiye şampiyonasına katılabilmek için dondurucu soğuğa rağmen antrenmanlarını aksatmıyor. Kentte etkili olan yağışların ardından kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla antrenmanlarını sıklaştıran Bitlisli kayakçılar, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü tarihi El-Aman Hanı mevkisinde hazırlıklarını sürdürüyor.
Sporcular arasında yer alan Hayrunnisa Akbalık, hazırlıklarına devam ettiklerini belirterek, "Hava sıcaklığı çok düşük ama biz bunu aşmayı hedefliyoruz. Madalya almak için antrenman yapmaya devam edeceğiz"Arif Gözeten ise, "Hava çok soğuk olmasına rağmen antrenmanlarımızı yapıyoruz. Bu sporu çok seviyorum" Bitlis'te kayaklı koşu takımı sporcuları, Erzurum'da yapılacak yarışmada yüksek puanlar elde ederek Türkiye şampiyonasına katılabilmek için dondurucu soğuğa rağmen antrenmanlarını aksatmıyor. Kentte etkili olan yağışların ardından kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla antrenmanlarını sıklaştıran Bitlisli kayakçılar, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü tarihi El-Aman Hanı mevkisinde hazırlıklarını sürdürüyor. Bitlis'te kayaklı koşu takımı sporcuları, Erzurum'da yapılacak yarışmada yüksek puanlar elde ederek Türkiye şampiyonasına katılabilmek için dondurucu soğuğa rağmen antrenmanlarını aksatmıyor. Kentte etkili olan yağışların ardından kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla antrenmanlarını sıklaştıran Bitlisli kayakçılar, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü tarihi El-Aman Hanı mevkisinde hazırlıklarını sürdürüyor.
Bitlis'te kayaklı koşu takımı sporcuları, Erzurum'da yapılacak yarışmada yüksek puanlar elde ederek Türkiye şampiyonasına katılabilmek için dondurucu soğuğa rağmen antrenmanlarını aksatmıyor. Kentte etkili olan yağışların ardından kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla antrenmanlarını sıklaştıran Bitlisli kayakçılar, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü tarihi El-Aman Hanı mevkisinde hazırlıklarını sürdürüyor.
Bitlis'te kayaklı koşu takımı sporcuları, Erzurum'da yapılacak yarışmada yüksek puanlar elde ederek Türkiye şampiyonasına katılabilmek için dondurucu soğuğa rağmen antrenmanlarını aksatmıyor. Kentte etkili olan yağışların ardından kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla antrenmanlarını sıklaştıran Bitlisli kayakçılar, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü tarihi El-Aman Hanı mevkisinde hazırlıklarını sürdürüyor.