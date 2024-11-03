Biyoçeşitlilik Zirvesinde Yerli Halklar İçin İki Anlaşma Onaylandı

Biyoçeşitlilik Zirvesi’nin Kazanımları

Kolombiya’nın Cali şehrinde 21 Ekim ile 1 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Konferansı (COP16), yerli halklar için büyük bir başarı ile sona erdi. Konferansta, yerli toplulukların biyoçeşitliliğin korunmasındaki rolünü güçlendiren iki önemli anlaşma onaylandı.

Onaylanan Anlaşmalar

Kolombiya Cumhurbaşkanlığı'nın yaptığı açıklamada, yerli halkların biyoçeşitliliğin korunmasındaki "tam ve etkili" katılımını sağlamak amacıyla iki önemli anlaşmanın kabul edildiği belirtildi. İlk anlaşma, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (CBD) çerçevesinde yerli halklar ve yerel topluluklar için bir çalışma organı oluşturulmasını içeriyor. Bu, yerli halkların kurumsal güçlenmesine önemli katkılar sağlayacak.

İkinci anlaşma ise Afro azınlıkların biyoçeşitliliğin korunmasında ve sürdürülebilir kullanımında temel aktörler olarak tanınmasına yönelik düzenlemeleri içeriyor. Bu gelişme, Afro toplulukların biyoçeşitlilik projelerine erişimlerini artıracak.

Yerli Halkların Temsilcileri Ne Dedi?

Kolombiya Çevre Bakanı Susana Muhamad, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 8J maddesi çerçevesinde önemli bir anlaşmaya varıldığını duyurdu. Ayrıca, yerli halkların sözcüsü Camila Paz Romero ise, "Bu yeni yan kuruluş, dünya için bir referans niteliğindedir. Taraflar, hedeflerin ve sözleşmelerin yerine getirilmesi için ciddi ve etkin katılımımıza ihtiyacın sürdüğünü kabul ediyor," şeklinde konuştu.

Kolombiya ve Brezilya'nın öncülüğünde gerçekleşen bu girişim, Afro toplulukların biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir yöntemlerin uygulanmasına yönelik projelerini finanse edecek kaynaklara erişimlerini artıracak.